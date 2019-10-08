Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика образования
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 8 октября
USD ЦБ: 64,83 (-0,2) Quote, 07 окт, 14:09
Курс евро на 8 октября
EUR ЦБ: 71,15 (-0,2) Quote, 07 окт, 14:09
Рынку легального такси предсказали замедление Технологии и медиа, 09:00 Росстандарт предупредил о риске исчезновения крафтового пива Общество, 08:55 Япония выразила протест КНДР после столкновения кораблей Политика, 08:48 Личный опыт: как оборудовать автомобиль для выездного бизнеса и торговли РБК и ГАЗ, 08:33 Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 08:20 6 самых высокотехнологичных городов мира Недвижимость, 08:04 РСПП предупредил Медведева о неготовности системы маркировки лекарств Общество, 08:01 В Энергостратегию заложили либерализацию доступа на шельф Арктики Бизнес, 08:00 Как аудитория потребляет рекламу и контент в эпоху экономики внимания Pro, 07:58 Трамп заявил о разработке США «невероятных новых вооружений» Политика, 07:51 СМИ связали надпись в небе над Лос-Анджелесом с днем рождения Путина Политика, 07:36 «Краснодар» отклонил предложение «Боруссии» о покупке Сулейманова Спорт, 07:01 Кремль начал поиск кандидатов в депутаты для следующего состава Госдумы Политика, 07:00 Посол Украины удивился словам спецпредставителя ОБСЕ об истории Крыма Политика, 06:49
Политика ,  
0 
Япония выразила протест КНДР после столкновения кораблей

МИД Японии выразил протест Северной Корее в связи со столкновением корейской рыболовецкой шхуны со японским инспекционным судном. Об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, передает телеканал NHK.

Протест северокорейской стороне был передан через посольство Японии в Пекине. «Операции в исключительной экономической зоне не только незаконны, но и препятствует безопасной работе японских рыбаков», — отметил японский премьер. «Мы продолжим работать с Северной Кореей, чтобы предотвратить незаконные операции иностранных судов», — добавил Синдзо Абэ.

Накануне патрульный корабль управления рыбного хозяйства Японии столкнулся в исключительной экономической зоне страны со шхуной, шедшей под флагом КНДР. В результате рыбацкое судно затонуло и все члены экипажа оказались за бортом. На помощь 60 рыбакам Япония направила спасателей. Экипаж вытащили из воды и пересадили на другое северокорейское судно.

Теги: Япония, столкновение, нота протеста, КНДР
Материалы по теме
В Японском море спасли 60 рыбаков из КНДР после столкновения судов
Общество
У берегов Японии судно столкнулось с рыболовецкой шхуной из КНДР
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter