Япония выразила протест КНДР после столкновения кораблей

МИД Японии выразил протест Северной Корее в связи со столкновением корейской рыболовецкой шхуны со японским инспекционным судном. Об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, передает телеканал NHK.

Протест северокорейской стороне был передан через посольство Японии в Пекине. «Операции в исключительной экономической зоне не только незаконны, но и препятствует безопасной работе японских рыбаков», — отметил японский премьер. «Мы продолжим работать с Северной Кореей, чтобы предотвратить незаконные операции иностранных судов», — добавил Синдзо Абэ.

Накануне патрульный корабль управления рыбного хозяйства Японии столкнулся в исключительной экономической зоне страны со шхуной, шедшей под флагом КНДР. В результате рыбацкое судно затонуло и все члены экипажа оказались за бортом. На помощь 60 рыбакам Япония направила спасателей. Экипаж вытащили из воды и пересадили на другое северокорейское судно.