В Японском море спасли 60 рыбаков из КНДР после столкновения судов

Береговая охрана Японии спасла 60 рыбаков КНДР со шхуны, которая столкнулась в понедельник утром с японским инспекционным судном. Об этом сообщает телеканал NHK.



Ранее стало известно, что судно японской рыболовной инспекции столкнулось с шедшей под флагом Северной Кореи рыболовецкой шхуной в 350 км от полуострова Ното (префектура Исикава). Тогда отмечалось, что в воду бросилось не менее 20 членов экипажа шхуны.

Как уточняет телеканал, инцидент произошел в 09:00 (03:00 мск) 7 октября в японской исключительной экономической зоне. В результате столкновения северокорейская рыбацкая лодка была затоплена, а экипаж бросился за борт в море.

На помощь выброшенным за борт рыбакам береговая охрана Японии направила спасателей. Рыбаков вытащили из воды и пересадили на борт еще одного северокорейского судна, указывает NHK. По данным телеканала, никто из рыбаков не пострадал.