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Политика ,  
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Посол Украины удивился словам спецпредставителя ОБСЕ об истории Крыма

Посол Украины в Австрии Александр Щерба выразил недоумение в связи со словами спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдека, заявившего, что до включения в состав Украинской ССР Крым уже принадлежал России. Об этом он сообщил во время проходящего в Австрии международного форума Salzburg Europe Summit, передает агентство «Укринформ».

В ходе дискуссии спецпредставитель организации напомнил, что во времена СССР полуостров около 30 лет входил в РСФСР, после чего 37 лет находился в составе Украинской ССР, а до этого «была Российская империя».

Посол Украины отметил, что подобная позиция Сайдека вызывает недоумение, и предположил, что ему «просто не хватило времени на полный ответ».

Ранее в ходе дискуссии Сайдек отказался комментировать референдум в Крыму в марте 2014 года, заявив, что сферой его ответственности как спецпредставителя ОБСЕ является Донбасс.

«Когда я буду на пенсии, буду, так сказать, свободным человеком, тогда я смогу уже комментировать и тему Крыма», — заявил Сайдек.

В августе британская газета The Guardian опубликовала фоторепортаж, где в подписи к одному из снимков Крым был указан как российский регион. Позднее подпись скорректировали: из нее убрали данные о принадлежности полуострова. Представители Крыма предположили, что это могло быть сделано под давлением.

Теги: ОБСЕ, Крым
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