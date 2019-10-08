В Кургане потушили пожар в промзоне

В промзоне Кургана произошел пожар, возгорание удалось ликвидировать. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

По данным ведомства, возгорание началось под кровлей административно-производственного здания, расположенного на проспекте Машиностроителей. Горение происходило на площади порядка тысячи кв.м. В ликвидации возгорания участвовали 66 человек и 20 единиц техники.

В начале октября в поселке Петро-Славянка в Санкт-Петербурге загорелсяодноэтажный металлический склад площадью 3,9 тыс. кв.м. Ранее в многоквартирном жилом доме в поселке Чисмена в Волоколамский городской округ произошел пожар. Возгорание началось на первом этаже дома, огонь затронул две квартиры. В результате возгорания погибли пять человек, включая четверых детей.

