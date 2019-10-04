В Петербурге загорелся склад площадью почти 4 тыс. кв. м

В Петербурге загорелся склад площадью почти 4 тыс. кв. м

В Санкт-Петербурге в поселке Петро-Славянка загорелся одноэтажный металлический склад. Об этом сообщается на сайте главного управления МЧС по региону.

Как сообщает ведомство, горение происходит на всей площади помещения, которая составляет 3,9 тыс. кв. м. Пожару был присвоен третий ранг сложности, сейчас его понизили до второго. Сообщение о возгорании поступило 4 октября в 5:11, первое пожарное подразделение прибыло на место в 5:21.

Как сообщает 78.ru со ссылкой на данные МЧС, кровля горящего здания обрушилась на площади 1,4 тыс. кв. м. В тушении пожара задействованы 125 человек и 31 единица техники, готовится к вылету вертолет Ка-32. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

По информации ТАСС, на складе хранятся пластиковые изделия. К месту пожара направлена передвижная химико-радиометрическая лаборатория для контроля замеров воздуха.