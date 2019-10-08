Песков объяснил повышение зарплат Путину и Медведеву

Повышение зарплат президента, премьер-министра, главы Следственного комитета и генерального прокурора России является плановым. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Да, плановая индексация», — заявил Песков в ответ на соответствующий вопрос.

Ранее президент России Владимир Путин подписал несколько указов о повышении зарплат лиц, замещающих государственные должности страны. В соответствии с указом № 481, с 1 октября этого года «в целях обеспечения социальных гарантий» на 4,3% увеличивается денежное вознаграждение президента и премьер-министра. Другими указами были повышены зарплаты министра обороны, глав МВД, МЧС, ФСБ, Росгвардии, СВР, ФСО и Государственной фельдъегерской службы. Также возросло денежное содержание других министров, вице-премьеров, секретаря Совбеза, главы ЦИК и пр. Отдельными указами были повышены зарплаты председателя Следственного комитета и генерального прокурора.

В марте премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил с 1 октября проиндексировать зарплат бюджетников и федеральных госслужащих, их заработная плата также вырастет на 4,3%.