Волкер ушел с поста исполнительного директора института имени Маккейна

Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер покинул должность исполнительного директора Института международного лидерства имени Джона Маккейна при Университете штата Аризона. Об этом сообщается на сайте образовательного учреждения.

По словам Волкера, которые приводятся в тексте сообщения, внимание СМИ к его работе на посту спецпредставителя по Украине могло стать фактором, отвлекающим от достижений института и его дальнейшего развития, в связи с чем он принял решение уйти в отставку.

Курт Волкер был спецпредставителем Государственного департамента США по вопросам Украины с июля 2017 года. В сентябре 2019 года Reuters и CNN сообщили, что он подал в отставку. Это произошло на следующий день после публикации американским конгрессом жалобы сотрудника разведки на телефонный разговор, состоявшийся в июле между президентом США Дональдом Трампом и главой Украины Владимиром Зеленским. В начале октября Волкер согласился дать показания по этому делу в конгрессе. 5 октября он сообщил членам конгресса, что американский лидер считал Украину коррумпированной страной, в которой «полно ужасных людей».