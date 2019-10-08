Прокуратура Тульской области выявила виновных в массовой гибели пчел

Шесть сельхопроизводителей в Тульской области допустили нарушения при обращении с пестицидами, что повлекло за собой массовую гибель пчел в регионе. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

По данным ведомства, в ходе проведенных проверок было установлено, что агрокомпании не сообщали заранее владельцам близлежащих пасек о месте, времени и способе проведения химической обработки. Кроме того, обработку полей проводили неквалифицированные работники.

Нарушения выявили на предприятиях «Тесницкое», «Воловосельхозтехника», «Красное знамя», «Курск агроактив», «Молчановское» и «Победитель». В прокуратуре сообщили, что в адрес их руководителей вынесены представления, по итогам которых были приняты меры, призванные не допустить повторения ситуации в дальнейшем.

По данным Минсельхоза России, летом 2019 года в результате массовой гибели пчел погибло 39,6 тыс. пчелосемей, или 1,3% от их общей численности в стране (3,09 млн пчелосемей). В числе возможных причин в ведомстве назвали нарушения правил использования пестицидов и агрохимикатов, включая обработку сельскохозяйственную культур в дневное время без предупреждения об этом пчеловодов.

Вице-премьер Алексей Гордеев поручил нескольким ведомствам ускорить работу по внесению в правительство федерального закона, согласно которому Россельхознадзор сможет осуществлять контроль за безопасным обращением с пестицидами и агрохимикатами.