В США совершил экстренную посадку самолет United Airlines

Самолет американской авиакомпании United Airlines, выполнявший рейс Сан-Франциско — Амстердам, совершил экстренную посадку в аэропорту штата Мэн из-за проблем с герметичностью салона. Об этом сообщает телеканал CNN.

По данным представителя авиакомпании, во время полета изменились показатели давления в салоне самолета, после чего были выброшены кислородные маски. Самолет в штатном режиме приземлился в аэропорту Мэна. На борту лайнера находились 197 пассажиров и 13 членов экипажа, в результате инцидента никто не пострадал. В авиакомпании сообщили, что пассажиров доставят в международный аэропорт Ньюарк в Нью-Джерси, откуда они позже вылетят в Амстердам.

В начале октября лайнер авиакомпании S7, выполнявший рейс Новосибирск-Нерюнрги, совершил вынужденную посадку на запасном аэропорту в Иркутске из-за снегопада. Ранее летевший в Токио из Вены самолет японской авиакомпании ANA экстренно сел в Хабаровске из-за падения масла в левом двигателе. На борту лайнера находились 194 пассажира и 12 членов экипажа, в результате инцидента никто не пострадал.