Летевший в Нерюнгри самолет вынужденно сел в Иркутске из-за снегопада

Лайнер А320 авиакомпании S7, выполнявший рейс Новосибирск — Нерюнгри, совершил вынужденную посадку на запасном аэродроме в Иркутске. Об этом сообщили в аэропорту Нерюнгри, передает телеканал «Якутия 24».

Самолет пять раз облетел пространство над аэропортом Нерюнрги, после чего отправился на юго-запад. Как сообщил собеседник телеканала, причиной вынужденной посадки стал снегопад.

«В Нерюнгри каждый день задержки рейсов из-за снегопада», — сообщил телеканалу представитель авиакомпании «Якутия», у которой из-за погодных условий были задержаны рейсы в Нерюнгри и Благовещенск. Он добавил, что из-за неблагоприятных погодных условий «сцепление на взлетно-посадочной полосе в два раза меньше минимума».

В начале сентября самолет, вылетевший из Владивостока в Пекин, вынужденно сел в Хабаровске из-за тайфуна. Лайнер развернули в воздухе спустя 50 минут после взлета.