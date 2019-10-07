Глава МИД Турции объяснил иранскому коллеге действия Анкары в Сирии

Турция уважает территориальную целостность Сирии, проводимые Анкарой действия на северо-востоке страны являются временной мерой. Об этом заявил глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу в ходе телефонного разговора с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом, сообщается на сайте иранского ведомства.

Как следует из текста сообщения, глава иранского внешнеполитического министерства заявил, что Тегеран выступает против военных действий и поддерживает установление стабильной обстановки на территории Сирии. Зариф также отметил, что считает наиболее эффективным способом решения сложившейся ситуации применение Аданского соглашения по взаимодействию в области безопасности, заключенного между Турцией и Сирией в 1999 году.

Ранее СМИ сообщили, что Турция нанесла авиаудар по базе курдов из оппозиционных Демократических сил Сирии (SDF) в сирийской провинции Хасеке. 5 октября турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что Анкара готова самостоятельно начать военную операцию около своей границы на северо-востоке Сирии. По словам президента Турции, США не смогли выполнить обещания по созданию зоны безопасности в районе турецкой границы.