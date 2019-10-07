Полиция задержала сбившего под Белгородом трех велосипедистов водителя

Полиция задержала предполагаемого виновника аварии, в результате которой погибли три велосипедиста в Белгородской области. Об этом сообщается на сайте МВД России.

Инцидент произошел в Ровеньском районе. По предварительным данным, находившийся в состоянии алкогольного опьянения водитель автомобиля сбил насмерть трех велосипедистов — мать и двух детей 12-и и десяти лет — после чего скрылся с места происшествия. Мужчину направили на медицинское освидетельствование, в настоящий момент на месте ДТП работает оперативно-следственная группа.

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