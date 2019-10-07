В Белгородской области водитель сбил женщину и двоих детей

В Белгородской области женщина и двое детей погибли в результате ДТП, сбивший их водитель скрылся. Об этом сообщается на сайте управления МВД по региону.

Сообщение о ДТП поступило 7 октября около 17:25. Происшествие произошло в районе хутора Клиновый на автомобильной дороге Россошь — Старобельск — Лозная. Водитель сбил женщину и двоих детей 2007 и 2008 года рождения, которые скончались на месте.

Сейчас сотрудники полиции разыскивают водителя автомобиля. На месте случившегося работает следственно-оперативная группа.

Как сообщил «РИА Новости» представитель УМВД по Белгородской области, погибшие — мать и двое детей, они ехали на велосипедах.

21 сентября в Санкт-Петербурге водитель сбил двух пешеходов, которые двигались за пределами зоны пешеходного перехода. ДТП произошло на Московском шоссе. Один из пострадавших погиб на месте, другого госпитализировали с травмами средней степени тяжести.