МИД обвинил Украину в продолжении «насильственной украинизации» страны

Украинские власти продолжают проводившийся предыдущим руководством страны курс на тотальную и насильственную украинизацию страны, говорится в сообщении МИД России. Таким образом в российском внешнеполитическом ведомстве отреагировали на заявление властей страны о переводе с 2020 года всех русскоязычных школ на Украине на государственный язык.

В российском ведомстве отметили, что русский язык подвергается двойной дискриминации, так как в отношении школ, где обучение ведется на языках национальных меньшинств, входящих в число языков Европейского союза, переход был отложен до 2023 года.

В министерстве напомнили о пагубности предпринимаемых Киевом шагов «в условиях многонационального и многоязычного украинского общества».

«Государство, построенное на подавлении национально-языковой идентичности и нарушении прав человека, никогда не будет прочным и стабильным», — отметили в российском ведомстве, призвав украинские власти пересмотреть проводимую ими языковую политику.

4 октября министр образования и науки Украины Анна Новосад объявила о переводе с 2020 года всех школ в стране на украинский язык. Школы, где обучение ведется на языках меньшинств, принадлежащих к языкам Евросоюза, переведут на украинский с сентября 2023 года.