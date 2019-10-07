Курс лиры упал после угрозы Трампа уничтожить турецкую экономику

Курс турецкой лиры упал после заявления президента США Дональда Трампа о готовности уничтожить экономику Турции из-за операции в Сирии. По данным MarketWatch, к 21:30 мск падение составило 2,31%.

Таким образом, курс оказался равен 5,83 лиры за доллар. Накануне на закрытии торгов курс составлял 5,69 лиры.

Ранее Дональд Трамп пригрозил полностью «уничтожить» экономику Турции в том случае, если Анкара «перейдет черту». «Если Турция сделает что-то, что я при всей своей огромной и непревзойденной мудрости сочту выходящим за рамки, я сотру экономику Турции с лица земли», — написал он в Twitter.

Заявление американского лидера прозвучало после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о готовности Анкары самостоятельно начать операцию о создании безопасной зоны на северо-востоке Сирии. Он также утверждал, что по итогам его переговоров с Трампом США начали вывод своего военного контингента с севера Сирии.