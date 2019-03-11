Турция вошла в рецессию впервые с 2009 года

Есть ли риски для России

Турция — шестой крупнейший торговый партнер России по итогам 2018 года. Хотя падение ВВП приводит к замедлению спроса, сильно ударить по российской экономике рецессия в Турции не должна, считает профессор Российской экономической школы Олег Шибанов. По данным Федеральной таможенной службы, 63% экспорта из России в Турцию приходится на нефть и газ. От их закупки турецкий бизнес и домохозяйства отказаться в любом случае не смогут, говорит Шибанов. Замедление товарооборота было бы куда более серьезным для России, если бы рецессия произошла в странах ЕврАзЭС, куда Россия экспортирует много несырьевых товаров, от которых эти страны теоретически могут отказаться. Замедление роста экономик Европы и Китая сейчас влияет на Россию намного сильнее, подчеркивает Шибанов.