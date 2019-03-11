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Экономика ,  
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Турция вошла в рецессию впервые с 2009 года
Турция, один из крупнейших торговых партнеров России, столкнулась с технической рецессией: ее экономика падает второй квартал подряд
Фото: Umit Bektas / Reuters

ВВП Турции в четвертом квартале 2018 года упал на 2,4% по сравнению с третьим (с устранением сезонного и календарного факторов), сообщил в понедельник Институт статистики Турции. Таким образом, экономика страны официально вошла в техническую рецессию, которая фиксируется при падении ВВП в течение двух кварталов подряд. В третьем квартале экономика страны сократилась на 1,6% по сравнению со вторым. Падение ВВП не стало неожиданностью: его предсказывали экономисты, опрошенные Bloomberg.

  • Турция не сталкивалась с рецессией с 2009 года. Тогда ее ВВП безостановочно падал в течение года на фоне глобального кризиса — со второго квартала 2008-го до первого квартала 2009-го включительно.
  • Падение ВВП в четвертом квартале относительно того же квартала 2017 года составило 3%, свидетельствуют данные Института экономики Турции. По итогам всего 2018 года ВВП вырос на 2,6% — резкое замедление по сравнению с темпом 2017 года (7,4%). Сельскохозяйственный сектор увеличился на 1,3%, промышленный — на 1,1%, сектор услуг (оптовая и розничная торговля, транспорт, услуги общественного питания и т.д.) — на 5,6%, отмечает статистическое агентство.
  • Расходы домохозяйств на конечное потребление в целом по году увеличились на 1,1%, однако в четвертом квартале они сократились на 8,9%.

Отголоски кризиса

  • В 2018 году Турцию охватил финансовый кризис. В начале января один доллар стоил 3,8 турецкой лиры, а к концу года — 5,3 лиры. В августе, на пике ослабления национальной валюты, курс падал до 6,9 лиры за доллар. В среднем в 2018 году турецкая валюта ослабела на 22,3% — хотя падала и в предыдущие годы, но не такими высокими темпами (10% в 2016 году, 17,2% — в 2017-м).
  • Из-за падения лиры Центробанк Турции несколько раз поднимал базовую ставку. Регулятор пошел на это, несмотря на критику со стороны президента страны Реджепа Тайипа ​Эрдогана, который требовал снизить ставку. Сейчас ставка составляет рекордные для Турции 24%.
  • Эрдоган, который в 2018 году переизбрался на пост президента и расширил свои полномочия, объяснял кризис «операцией [внешних сил] против Турции». Турция была близка к разрыву отношений с США на фоне ареста американского пастора Эндрю Брансона и последовавших за ним американских санкций против турецких министров.
  • Аналитики J.P.Morgan Asset Management писали, что Турция в 2018 году попала в «идеальный шторм». У нее хронический дефицит платежного баланса (в частности, внешней торговли), страна — чистый импортер энергоносителей, цены на которые росли в прошлом году, а около 40% долга ее центрального правительства номинировано в долларах. Турция испытывала десятилетний экономический бум, который базировался на кредитах, финансируемых за счет притока зарубежных инвестиций. Однако после конфликта с США и падения лиры настроения инвесторов ухудшились, что привело к опасениям о неспособности Турции самостоятельно обслуживать свой внешний долг, отмечали экономисты банка ABN AMRO.
  • В конце 2018 года Брансона освободили, а санкции с правительственных чиновников сняли, это отчасти успокоило рынки. Экономисты пока не ждут падения экономики Турции по итогам 2019 года: консенсус-прогноз Bloomberg предусматривает слабый рост на 0,2%, хотя часть аналитиков ждет рецессии и по итогам года.

Есть ли риски для России

Турция — шестой крупнейший торговый партнер России по итогам 2018 года. Хотя падение ВВП приводит к замедлению спроса, сильно ударить по российской экономике рецессия в Турции не должна, считает профессор Российской экономической школы Олег Шибанов. По данным Федеральной таможенной службы, 63% экспорта из России в Турцию приходится на нефть и газ. От их закупки турецкий бизнес и домохозяйства отказаться в любом случае не смогут, говорит Шибанов. Замедление товарооборота было бы куда более серьезным для России, если бы рецессия произошла в странах ЕврАзЭС, куда Россия экспортирует много несырьевых товаров, от которых эти страны теоретически могут отказаться. Замедление роста экономик Европы и Китая сейчас влияет на Россию намного сильнее, подчеркивает Шибанов.

Автор: Антон Фейнберг
Теги: Турция, рецессия
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