Турция вошла в рецессию впервые с 2009 года

ВВП Турции в четвертом квартале 2018 года упал на 2,4% по сравнению с третьим (с устранением сезонного и календарного факторов), сообщил в понедельник Институт статистики Турции. Таким образом, экономика страны официально вошла в техническую рецессию, которая фиксируется при падении ВВП в течение двух кварталов подряд. В третьем квартале экономика страны сократилась на 1,6% по сравнению со вторым. Падение ВВП не стало неожиданностью: его предсказывали экономисты, опрошенные Bloomberg.
- Турция не сталкивалась с рецессией с 2009 года. Тогда ее ВВП безостановочно падал в течение года на фоне глобального кризиса — со второго квартала 2008-го до первого квартала 2009-го включительно.
- Падение ВВП в четвертом квартале относительно того же квартала 2017 года составило 3%, свидетельствуют данные Института экономики Турции. По итогам всего 2018 года ВВП вырос на 2,6% — резкое замедление по сравнению с темпом 2017 года (7,4%). Сельскохозяйственный сектор увеличился на 1,3%, промышленный — на 1,1%, сектор услуг (оптовая и розничная торговля, транспорт, услуги общественного питания и т.д.) — на 5,6%, отмечает статистическое агентство.
- Расходы домохозяйств на конечное потребление в целом по году увеличились на 1,1%, однако в четвертом квартале они сократились на 8,9%.