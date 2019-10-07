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Правозащитники сообщили итоги проверки Росгвардией задержания Устинова

Росгвардия не увидела нарушений в действиях омоновцев, задержавших 3 августа актера Павла Устинова в Москве. Об этом сообщил РБК ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников со ссылкой на ответ ведомства на обращение правозащитников.

«На мое обращение, направленное ранее на имя главы Росгвардии Виктора Золотова, я получил ответ, что сведения о противоправных действиях сотрудников ОМОН ГУ Росгвардии по Москве, о которых сообщает в своем обращении Устинов, своего объективного подтверждения не нашли», — рассказал Мельников.

О том, что при внутренней проверке Росгвардия не нашла нарушений в действиях ОМОНа, ранее уже сообщалось в ходе судебного заседания, на котором Устинову изменили приговор. Во время заседания ему сменили наказание с трех с половиной лет лишения свободы на год условно.

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Актеру Устинову заменили приговор и дали год условно

Павла Устинова задержали 3 августа, когда в Москве проходила несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Во время задержания актера один из бойцов ОМОНа получил травму. В середине сентября Тверской суд приговорил актера к трем с половиной годам колонии по обвинению в применении насилия к бойцу ОМОНа при задержании. Устинов не признал вину и настаивал на том, что не участвовал в акции. После того как дело Устинова получило массовый резонанс и в его поддержку высказались ряд известных деятелей культуры, суд пересмотрел приговор.

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Устинов рассказал о разговоре омоновцев перед обвинением в вывихе

Теги: новости РБК, задержание, Росгвардия, ОМОН, Павел Устинов
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