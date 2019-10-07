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Общество ,  
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Поиском причин пожара в автобусе в Москве займется ГАЗ

Автопроизводитель группа ГАЗ изучит причины возгорания автобуса в Алабяно-Балтийском тоннеле на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

Для расследования причин пожара создана специальная комиссия, в которую входят технологи, конструкторы и сервисные специалисты. В пресс-службе автопроизводителя сообщили, что загоревшийся автобус произвели в 2018 году, он состоял на балансе Мосгортранса и обслуживался ГАЗом.

Фотогалерея 
Последствия пожара в Алабяно-Балтийском тоннеле. Фоторепортаж

Пожар в Алабяно-Балтийском тоннеле в Москве произошел 7 октября во второй половине дня. В тоннеле загорелся автобус, в результате чего произошло задымление и движение в тоннеле было перекрыто в обе стороны. По предварительным данным, никто не пострадал. Движение в обе стороны в тоннеле было возобновлено к 19:00 мск. 

Теги: «Группа ГАЗ», тоннель, пожар
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