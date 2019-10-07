В тоннеле на севере Москвы произошел пожар после ДТП с автобусом

В Алабяно-Балтийском тоннеле на севере Москвы загорелся пассажирский автобус.
«В Алабяно-Балтийском тоннеле произошло задымление. Движение в тоннеле закрыто в обе стороны. На месте работают оперативные службы. Обстоятельства выясняются», — сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД в Twitter.
В пресс-службе главка МЧС по Москве РБК сообщили, что возгорание автобуса произошло на площади 10 кв. м. Там отметили, что удалось не допустить распространения огня и полностью ликвидировать возгорание.
В управлении отметили, что сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 14:25 мск. «Пожар был ликвидирован ручными пенными стволами. В настоящее время тоннель перекрыт сотрудниками ГИБДД», — сообщили РБК в ведомстве.