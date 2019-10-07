В тоннеле на севере Москвы произошел пожар после ДТП с автобусом

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика образования
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 8 октября
USD ЦБ: 64,83 (-0,2) Quote, 14:09
Курс евро на 8 октября
EUR ЦБ: 71,15 (-0,2) Quote, 14:09
В Лондоне задержали больше 100 экоактивистов Общество, 16:19 Новым гендиректором «Renault Россия» назначили вице-президента АвтоВАЗа Бизнес, 16:13 Мосгорсуд признал законным приговор фигуранту дела о беспорядках Беглецу Общество, 16:11 РПЦ приняла в свой состав Архиепископию западноевропейских приходов Общество, 16:07 Власти Москвы потребовали ₽58 млн от Дома моды Вячеслава Зайцева Общество, 16:06 В тоннеле на севере Москвы частично восстановили движение после пожара Общество, 16:03 Как новые обвинения Tether в манипуляциях скажутся на Bitcoin Крипто, 16:00 Какой мерч, посвященный Владимиру Путину, можно найти в интернете Стиль, 15:56 Как формируется доход финансового директора в России и в мире Pro, 15:53 Рекорд Мозякина и возвращение Бурдасова в СКА. Итоги недели КХЛ Спорт, 15:53 Модель Ким Кардашьян крестила своих детей в Армении Общество, 15:52 Росгвардия показала образец жетонов для своих сотрудников Политика, 15:50 СМИ узнали дату следующего боя Федора Емельянеко Спорт, 15:48 Следствие попросило арестовать брата экс-совладельца «Теремка» Общество, 15:33
Общество ,  
0 
В тоннеле на севере Москвы произошел пожар после ДТП с автобусом
Пассажирский автобус загорелся в Алабяно-Балтийском тоннеле. Движение перекрыто в обе стороны

В Алабяно-Балтийском тоннеле на севере Москвы загорелся пассажирский автобус.

«В Алабяно-Балтийском тоннеле произошло задымление. Движение в тоннеле закрыто в обе стороны. На месте работают оперативные службы. Обстоятельства выясняются», — сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД в Twitter.

В пресс-службе главка МЧС по Москве РБК сообщили, что возгорание автобуса произошло на площади 10 кв. м. Там отметили, что удалось не допустить распространения огня и полностью ликвидировать возгорание.

В управлении отметили, что сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 14:25 мск. «Пожар был ликвидирован ручными пенными стволами. В настоящее время тоннель перекрыт сотрудниками ГИБДД», — сообщили РБК в ведомстве.

Общество
Очевидцы показали видео с места пожара в тоннеле в Москве

По предварительным данным, в результате никто не пострадал, к врачам обращений не было. К ликвидации пожара были привлечены 29 человек и 11 единиц техники.

В столичном управлении ГИБДД подтвердили возникновение пожара в тоннеле. «На место происшествия направлены сотрудники дорожно-патрульной службы для обеспечения безопасности дорожного движения и проезда спецтехники. Обстоятельства произошедшего уточняются», — сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Москвы в Twitter.

Позднее там сообщили, что движение перекрыто на участке от Большой Академической улицы в сторону улицы Алабяна. «Отвод транспорта производится по улице Космонавта Волкова. Несколько экипажей ДПС осуществляют регулировочно-распорядительные действия», — уточнили в управлении.

«Там загорелась или взорвалась машина. Заволокло все едким дымом, мы открыли окно — и тут же пришлось его закрыть. В этом тоннеле ужасная пробка, люди сдают назад, и не было слышно даже никаких позывов к тому, что кто-то едет. Никаких сирен, ничего. Дым, пробка, много людей», — рассказал РБК очевидец происшествия Дмитрий Нестеров.

Авторы: Константин Нагаев, Константин Ткаченко, Роман Кирьянов, Михаил Юшков, Артем Афонский
Теги: автобус, пожар, Алабяно-Балтийский тоннель
Материалы по теме
Тоннель в Кучино затопило из-за дождя
Общество
В Москве частично перекрыли Лефортовский тоннель из-за ДТП
Общество
Глава Канала им. Москвы назвал причину затопления Тушинского тоннеля
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter