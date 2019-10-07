В тоннеле на севере Москвы произошел пожар после ДТП с автобусом

По предварительным данным, в результате никто не пострадал, к врачам обращений не было. К ликвидации пожара были привлечены 29 человек и 11 единиц техники.

В столичном управлении ГИБДД подтвердили возникновение пожара в тоннеле. «На место происшествия направлены сотрудники дорожно-патрульной службы для обеспечения безопасности дорожного движения и проезда спецтехники. Обстоятельства произошедшего уточняются», — сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Москвы в Twitter.

Позднее там сообщили, что движение перекрыто на участке от Большой Академической улицы в сторону улицы Алабяна. «Отвод транспорта производится по улице Космонавта Волкова. Несколько экипажей ДПС осуществляют регулировочно-распорядительные действия», — уточнили в управлении.

«Там загорелась или взорвалась машина. Заволокло все едким дымом, мы открыли окно — и тут же пришлось его закрыть. В этом тоннеле ужасная пробка, люди сдают назад, и не было слышно даже никаких позывов к тому, что кто-то едет. Никаких сирен, ничего. Дым, пробка, много людей», — рассказал РБК очевидец происшествия Дмитрий Нестеров.