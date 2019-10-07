В тоннеле на севере Москвы возобновили движение после пожара

В тоннеле на севере Москвы возобновили движение после пожара

В Алабяно-Балтийском тоннеле, на севере Москвы, восстановили движение автомобилей в обе стороны, которое было перекрыто из-за загоревшегося автобуса. Об этом РБК сообщил оперативный дежурный Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.

«По двум полосам из трех уже открыли движение. Третья полоса, скорее всего, будет занята, потому что там ведутся ремонтные работы в связи с задымлением. В обе стороны движение открыто», — уточнил представитель ЦОДД.

Движение в Алабяно-Балтийском тоннеле восстановили в сторону улицы Народного Ополчения по второй и третьей полосах, уточняется в Twitter-аккаунте центра. Машины могут проехать также в сторону Большой Академической улицы.

Пожар в тоннеле произошел в понедельник, 7 октября, в 14:25 мск. В результате возгорания в пассажирском автобусе тоннель оказался задымлен. Пожар удалось быстро ликвидировать. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.