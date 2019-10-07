Медведев поздравил Путина с днем рождения

Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил президента Владимира Путина с днем рождения в ходе телефонного разговора, сообщил пресс-секретарь председателя кабмина Олег Осипов, передает «РИА Новости».

По его словам, Медведев пожелал президенту «здоровья и успехов в работе на благо России».

Ранее с поздравлениями к Путину обратились президент Белоруссии Александр Лукашенко, лидеры Молдавии Игорь Додон и Армении Армен Саркисян. Политики отметили успехи Путина на должности главы государства и пожелали ему крепкого здоровья и успехов.

7 октября Путину исполнилось 67 лет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что свой день рождения российский лидер планирует провести «на природе» с близкими ему людьми.