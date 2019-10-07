У Мосгорсуда задержали бывших обвиняемых по «московскому делу»

У Мосгорсуда задержали бывших обвиняемых по «московскому делу»

Бывшие фигуранты «московского дела» Владислав Барабанов и Алексей Миняйло были задержаны у здания Мосгорсуда, где рассматривалась апелляция на приговор Даниле Беглецу. Об этом РБК сообщила координатор «ОВД-инфо» Алла Фролова.

«Они стояли в пикетах в поддержку Беглеца и других арестантов на расстоянии более 50 м, они задержаны за это пикетирование», — рассказала она.

Фролова добавила, что их увезли в ОВД «Преображенкое».

В пресс-службе ГУ МВД по Москве заявили РБК, что данная информация в полицию «пока не поступала».