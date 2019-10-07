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У Мосгорсуда задержали бывших обвиняемых по «московскому делу»

Бывшие фигуранты «московского дела» Владислав Барабанов и Алексей Миняйло были задержаны у здания Мосгорсуда, где рассматривалась апелляция на приговор Даниле Беглецу. Об этом РБК сообщила координатор «ОВД-инфо» Алла Фролова.

«Они стояли в пикетах в поддержку Беглеца и других арестантов на расстоянии более 50 м, они задержаны за это пикетирование», — рассказала она.

Фролова добавила, что их увезли в ОВД «Преображенкое».

В пресс-службе ГУ МВД по Москве заявили РБК, что данная информация в полицию «пока не поступала».

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Митинг в поддержку фигурантов «московского дела». Главное

Барабанов и Миняйло ранее также проходили по «московскому делу», однако в сентябре суд снял с них обвинения и отпустил на свободу.

С июля этого года, когда большинство оппозиционных кандидатов получили отказ в регистрации на выборах в Мосгордуму, в Москве прошли митинги, в том числе несанкционированные — 27 июля и 3 августа.

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«Дело 27 июля». Что важно знать

Так, после несанкционированной акции 27 июля были задержаны до 1,3 тыс. человек и заведено дело о «массовых беспорядках». Изначально по нему проходили 15 человек, затем обвинения с большинства были сняты.

Тем не менее нескольким фигурантам дела суд вынес приговоры за применение насилия в отношении представителей власти. Данил Беглец и Иван Подкопаев 3 сентября были осуждены на два и три года колонии соответственно, Кирилл Жуков и Евгений Коваленко 4 сентября получили три и три с половиной года колонии соответственно.

Теги: Мосгорсуд, задержание, обвиняемые, новости РБК
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