Зампостпреда России при ООН назвал численность террористов ИГ в Ираке

До двух тысяч боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) сегодня находятся в Ираке. Об этом сообщил на заседании СБ ООН заместитель постоянного представителя РФ при ООН Геннадий Кузьмин, передает «РИА Новости».

«В Ираке, несмотря на завершение военной кампании против ИГИЛ и объявление о сокращении численности формирований международной коалиции, сохраняются предпосылки для дальнейшей дестабилизации обстановки», — сказал Кузьмин.

Делая ставку на разжигание суннито-шиитского конфликта в стране, террористы перешли к тактике диверсионно-террористических действий, уточнил зампостпреда.

Он также добавил, что на сегодняшний день численность боевиков достигла 2 тыс. человек из порядка 40 стран мира. В основном, это представители стран Ближнего Востока, Центральной и Юго-Восточной Азии, а также России и стран СНГ.