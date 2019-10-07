Мосгорсуд признал законным приговор фигуранту дела о беспорядках Беглецу

Мосгорсуд признал законным приговор Даниле Беглецу, осужденному на два года за применение насилия к полицейскому на несанкционированной акции в Москве 27 июля. Об этом сообщает «РИА Новости».

По данным следствия, в ходе акции 27 июля Беглец применил насилие в отношении прапорщика полиции, пытаясь помешать правоохранителям задерживать «правонарушителя». Участник митинга схватил его за запястье и потянул руку, причинив полицейскому «физическую боль». Свою вину он полностью признал.

Первоначально прокуратура потребовала осудить Беглеца на три года и два месяца колонии, а также смягчить ему квалификацию преступления: вместо «насилия, неопасного для жизни» считать его «насилием, неопасным для здоровья».

27 июля в центре Москвы состоялась несогласованная с властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, в ходе мероприятия полиция задержала более 1 тыс. человек. После акции СК возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК), а также несколько дел о применении насилия к полицейским.