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Прокуратура запросила более 3 лет для фигуранта «дела 27 июля» Беглеца

Гособвинитель запросила три года и два месяца лет колонии индивидуальному предпринимателю Даниле Беглецу — участнику несогласованной акции протеста 27 июля, которому вменяется применение неопасного для жизни насилия к представителю власти. Об этом прокурор заявила в Тверском суде Москвы, который во вторник, 3 сентября, по существу начал слушать дело Беглеца, передает корреспондент РБК.

Гособвинитель попросила суд исключить из квалификации деяния Беглеца признак «насилие, неопасное для жизни», попросив оставить только «неопасное для здоровья». Прокурор попросила суд учесть семейный статус Беглеца, то, что он возместил потерпевшему моральный ущерб и положительно характеризуется по месту жительства.

Беглец признал вину, его дело рассматривается в особом порядке — без исследования доказательств. Его адвокат представил суду письменное заявление обвиняемого, где говорится, что он приносит извинения потерпевшему прапорщику Никитину и готов возместить ему моральный ущерб, для чего специально положил на банковский депозит 10 тыс. руб.

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У Беглеца двое детей, его второй ребенок родился в мае этого года. «У ребенка не вписано, что вы его отец, ваше отцовство не установлено. Это ваш ребенок?» — поинтересовалась гособвинитель, опрашивая Беглеца по характеристике его личности. Тот ответил, что пока его супруга оформляла свидетельство о рождении, был в отъезде. Гособвинителя также интересовало здоровье детей обвиняемого и чем он занимается в качестве предпринимателя. Судья в свою очередь уточнил, находится ли на иждивении у Беглеца, помимо детей и жены, мать, сколько ей лет и помогает ли обвиняемый ей финансово.

Суд по ходатайству адвоката согласился опросить Евгения Аксютенко — бизнес-партнера Беглеца; тот зарекомендовал его как очень ответственного и «даже слишком доброго» человека, который помогает даже тогда, когда «не нужно этого делать».

«Хочу принести извинения за то, что так получилось. Жизни без него не вижу», — сказала суду мать Беглеца.

Обвинение считает, что Беглец 27 июля находился на пересечении Большой Дмитровки и Камергерского переулка. Там он, «препятствуя задержанию правонарушителя», схватил одного из полицейских сзади за запястье и попытался отвести его руку в сторону, в результате чего прапорщик «испытал физическую боль». При этом Беглец четко понимал, что перед ним представитель власти, и реализовал «внезапно возникший преступный умысел», отмечалось в обвинительном заключении.

Теги: прокуратура, обвинение
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