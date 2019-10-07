Российских дипломатов не пустили к задержанной в Иране журналистке

Представителей российского консульства не пустили к задержанной в Иране журналистке Юлии Юзик, рассказал РБК ее бывший муж Борис Войцеховский.

По его словам, причины, по которым дипломатам не разрешили пообщаться с россиянкой, ему не известны. «Мне не известно почему. Может быть, консульству объясняли, но консульство семье на эту тему ничего не говорит», — отметил он. «Мне сказали, что вроде бы сегодня к ней должны пустить адвоката», — добавил Войцеховский. Журналист уточнил, что суд над Юлией Юзик должен был состояться в субботу, 5 октября, но его перенесли на неопределенный срок.

Пресс-атташе российского посольства в Иране Андрей Ганенко сообщил РБК, что дипмиссия разбирается в ситуации. «Посольство работает над получением консульского доступа», — сказал Ганенко.

Российская журналистка прилетела в Тегеран по частному приглашению 29 сентября. По прилету у нее забрали паспорт, а 2 октября задержали в гостинице. Войцеховский в беседе с РБК сообщал, что журналистку обвинили в сотрудничестве со спецслужбами Израиля. Иранские власти позже опровергли эту информацию, заявив, что россиянку задержали не по подозрению в шпионаже, а из-за проблем с визой.