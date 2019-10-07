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Кремль понадеялся на сохранение целостности Сирии в ходе операции Турции

В Кремле надеются, что Турция будет придерживаться постулата о территориальной целостности Сирии, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал заявления Анкары о начале военной операции в Сирии, передает корреспондент РБК.

Песков отметил, что в Кремле допускают действия Турецкой Республики, направленные на обеспечение безопасности и борьбу с террористами, укрывающимися на территории Сирии. По словам пресс-секретаря, российский и турецкий лидеры пока не общались по поводу наступления, «хотя страны по разным линиям согласовывают общие вопросы».

Отвечая на вопрос об отказе США принять участие в военной операции, Песков напомнил о словах Владимира Путина, заявившего, что все иностранные силы, находящиеся на территории Сирии нелегитимно, должны покинуть страну.

На вопрос, необходимо ли искать диалог с курдами, пресс-секретарь ответил, что «надо избегать действий, которые препятствуют пути сирийского урегулирования».

5 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил США начать военную операцию на северо-востоке Сирии в одиночку, поскольку США не выполнили свои обещания о создании безопасной зоны рядом с турецкой границей. Турецкий лидер не назвал конкретного срока начала операции, отметив, что она может стартовать возможно, сегодня, а может быть, завтра.

Соединенные Штаты отказались участвовать в возможной операции турецких войск на территории Сирии после телефонных переговоров между лидерами двух стран. В Вашингтоне уточнили, что американские военные не планируют находиться вблизи места проведения операции, отметив, что ответственность за все действия против боевиков «Исламского государства» (организация запрещена в России) будет лежать полностью на Турции. Такое решение вызвано тем, что удерживание террористических сил в регионе может затянуться на долгий срок и потребует больших затрат от США.

Теги: новости РБК, Сирия, Дмитрий Песков
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США отказались участвовать в военной операции Турции в Сирии
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Эрдоган сообщил о начале вывода войск США с северо-востока Сирии
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