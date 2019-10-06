Песков сообщил о поездке Путина в тайгу накануне дня рождения

Перед своим днем рождения президент Владимир Путин «наслаждался осенней природой» в тайге, пишет «РИА Новости» со ссылкой на его пресс-секретаря Дмитрия Пескова.

«Днями ранее президент был в Сибири, был в тайге. Он наслаждался природой», — сообщил он. Песков уточнил, что свой день рождения (7 октября) Путин планирует провести «на природе» в окружении близких ему людей.

В прошлом году Песков также сообщал, что Путин проведет день рождения с родными и близкими. Одним из них оказался бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони.

В 2017 году, как рассказывал президент, он праздновал с президентом Китая Си Цзиньпином: «Мы выпили по рюмке водки, просто нарезали какую-то колбасу». Путин тогда назвал главу Китая «очень доступным и по-человечески душевным человеком».