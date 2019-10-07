Роспотребнадзор предостерег от покупки изготовленных дома продуктов

Изготовленные в домашних условиях продукты могут быть опасны для здоровья, предупреждает Роспотребнадзор.

«Зачастую уже на этапе создания продукт, изготовляемый кустарным способом, может быть заражен возбудителями дизентерии, сальмонеллеза, ботулизма и т.д., а значит, является потенциально опасным для здоровья», — отмечает ведомство. Более того, при домашнем приготовлении продуктов в них могут оказаться посторонние предметы или ингредиенты, считают эксперты.

Качество продукта может пострадать из-за нарушения рецептуры при их изготовлении, а также из-за нарушения правил дезинфекции. Ведомство отмечает, что в домашних условиях невозможно оценить, насколько хорошо была проведена эта процедура.

Кроме того, продукт может быть испорчен из-за несоблюдения норм упаковки готовых продуктов. Наконец, часто продавцы не имеют документов на продукцию, разрешения на торговлю и личной медкнижки.