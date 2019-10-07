В Москве за ночь выпало 20% месячной нормы осадков

За минувшую ночь в Московском регионе выпало 12 миллиметров осадков, это составляет примерно 20% месячной нормы октября (59 мм), рассказал РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Эта ситуация связана с тем, что циклон, который вчера проходил немного юго-восточнее Москвы, сместился на север, мы оказались в его тыловой части, при этом ветер бывает северным и северо-западным. Оттуда этот холодный воздух из северных широт поступает к нам. Такая ситуация сохранится примерно в течение недели», — сказал он.

По его словам, сейчас температура воздуха в Москве соответствует климатической норме конца октября. «Сегодня, 7 октября, мы ожидаем [среднесуточную температуру] около плюс 4 градусов. А согласно климатической норме, среднесуточная температура — плюс 6,9 градуса», — отметил представитель «Фобоса».

6 октября в столице выпал мокрый снег с дождем, в МЧС предупреждали о ветре с порывами до 12–17 м/с.