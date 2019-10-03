В Национальной мясной ассоциации ответили диетологу на слова о вреде мяса

Длительный срок хранения мяса в вакуумных упаковках не связан с применением консервантов, рассказал РБК президент Мясного союза Мушег Мамиконян.

По его словам, химические консерванты в мясной промышленности практически не применяются, а длительные сроки хранения обеспечиваются за счет вакуумной среды, обработки упаковки от бактерий, за счет природного консерванта — соли, а также за счет термической обработки при умеренной температуре.

Заместитель директора по научной работе НИИ мясной промышленности им. Горбатова Анастасия Семенова также отметила в разговоре с РБК, что «вредного мяса» за свою жизнь не встречала ни разу. По ее словам, заявления о вреде мяса в вакуумной упаковке — «ерунда». «На самом деле у нас мясо по закону не может содержать консервантов и добавок, его ничем нельзя обрабатывать. Мясо в вакуумной упаковке — тем более никто не обрабатывает. Сама упаковка является средством защиты от микробиологической порчи. Смысл вводить туда какие-либо консерванты?» — сказала она.

По словам Семеновой, говорить о консервантах и пищевых добавках имеет смысл, только если речь идет о мясных полуфабрикатах или мясной продукции — колбасах, сосисках и пр. «Мясо — это определенная часть туши, и быть там ничего не должно», — указала Семенова, добавив, что любой вид мяса полезен, а ограничивать имеет смысл только его жирность. «Жирное мясо не подходит для детского питания, для пенсионеров и для тех, кто нуждается в диетическом питании», — отметила она

Ранее диетолог и физиотерапевт Марина Ваулина в интервью газете «Вечерняя Москва» заявила, что мясо с большим сроком годности, продающееся в вакуумной упаковке, есть вредно из-за наличия в нем консервантов, даже если речь идет об импортном мраморном мясе. По ее словам, такое мясо также нередко замораживают.