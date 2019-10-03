Диетолог назвала самое вредное для организма мясо

Вреднее всего для организма из-за наличия консервантов мясо с большим сроком годности, продающееся в вакуумной упаковке, сообщила диетолог и физиотерапевт Марина Ваулина в интервью газете «Вечерняя Москва».

Она отметила, что это относится и к «элитным» сортам мяса, таким как импортное мраморное: чем дальше находится страна, откуда поставляется продукт, тем дольше длится его транспортировка, что, в свою очередь, влияет на количество консервантов в нем. При этом такое мясо нередко перезамораживают.

Из видов мяса тяжелее всего организм человека усваивает гусиное, утиное и жирную баранину, отметила Ваулина. Однако если их приготовить «диетическим» способом, например на пару, оно будет усваиваться легче. Свинину диетолог также назвала «тяжелой»: даже в полностью готовом шашлыке из этого мяса сохраняется жир в мышечных волокнах, а сам он насыщен частицами дыма с канцерогенными веществами. По содержанию этих веществ шашлыку не уступают и копчености. При этом зачастую производители, чтобы упростить процесс приготовления, копчение заменяют химическими вкусовыми добавками.

При этом Ваулина отметила, что нет ни одного серьезного исследования, подтверждающего распространенную точку зрения, что красное мясо вредно или вызывает онкологические заболевания.

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