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Рождаемость пошла на убыль
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Газета
Рождаемость пошла на убыль
Газета № 120 (3075) (2008) Экономика,
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Рождаемость пошла на убыль
Росстат представил демографические данные за первую половину 2019 года
Только в двух регионах из 85 зафиксирован рост рождаемости в первом полугодии 2019 года, сообщил Росстат. Естественная убыль населения продолжила ускоряться и достигла почти 200 тыс. человек за шесть месяцев
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Рождаемость за январь—июнь 2019 года показала положительную динамику только в двух российских регионах, следует из данных Росстата. Речь идет о Москве, где прирост рождаемости за год составил 5,9%, и о Республике Карачаево-Черкесия, где количество родившихся увеличилось на 4,7% в годовом выражении.

Во всех остальных регионах страны рождаемость падает. По итогам первой половины 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рождаемость в целом по стране сократилась на 8,1%. В январе—июне текущего года родились около 720 тыс. человек против 783 тыс. в 2018 году (снижение на 63 тыс.).

Сейчас преимущественный возраст рождений первых детей для матерей составляет от 25 до 29 лет, и в этой возрастной группе находится малолюдное поколение женщин, родившихся в 1990-е годы, сказал РБК директор Института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский. По его словам, с каждым годом матерей будет становиться все меньше, а число рождений — снижаться, пока в детородный возраст не войдет поколение женщин начала 2000-х годов.

Лидерами по глубине падения рождаемости в первом полугодии 2019 года стали:

  • Московская область: -19,6%;
  • Чукотский АО: -17%;
  • Калужская область: -14,4%;
  • Удмуртская Республика: -13,9%;
  • Курганская область: -13,6%.

Ускорение естественной убыли

Росстат зафиксировал и снижение смертности (за январь—июнь смертность в целом по стране снизилась на 3%), однако ее сокращения оказалось недостаточно, чтобы остановить естественную убыль населения. В первом полугодии она составила 198,8 тыс. человек, что на 34,7 тыс. больше, чем в первом полугодии 2018 года. Таким образом, естественная убыль населения ускорилась.

В правительстве признают, что Россия «катастрофически» теряет население. Вице-премьер Татьяна Голикова, курирующая социальную политику, отмечала, что, по оценке правительства, естественная убыль сменится приростом населения в 2023–2024 годах.

Естественный прирост, то есть превышение числа родившихся над числом умерших, в январе—июне 2019 года отмечался в ряде российских регионов. Например, в Дагестане он составил 14,5 тыс. человек, в Чечне — 9,2 тыс., в Тюменской области — 8,7 тыс., в Москве — 6,2 тыс., в Ханты-Мансийском АО — 5,2 тыс., следует из данных Росстата.

Естественный прирост населения в Москве обеспечивает миграция сюда молодежи, объяснила главный научный сотрудник Института социального анализа РАНХиГС Наталья Зубаревич. В Ханты-Мансийском округе и Тюменской области отмечаются низкие показатели числа умерших, поскольку в регионе низкая доля граждан старшего поколения, продолжила она. В Дагестане и Чечне число родившихся в три раза превысило число умерших, что позволило регионам выйти на естественный прирост по итогам полугодия.

В целом по стране численность умерших по итогам января—июня выросла в 18 российских регионах, наибольший рост в годовом выражении зафиксирован в Севастополе (+6,5%), Кабардино-Балкарской Республике (+4,9%), Краснодарском крае (+3,7%), Хабаровском крае (+3,3%) и Республике Адыгея (+2,9%). Согласно данным Росстата, самыми распространенными причинами смерти стали болезни системы кровообращения (от них умерли 441 тыс. человек), а также новообразования (149 тыс.). Всего по итогам полугодия умерли 918,5 тыс. человек, что на 28,4 тыс. меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Автор: Юлия Старостина.
Теги: Росстат , рождаемость , смертность
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