Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 5 октября
USD ЦБ: 65,03 (-0,1) Quote, 04 окт, 12:27
Курс евро на 5 октября
EUR ЦБ: 71,35 (+0,05) Quote, 04 окт, 12:27
Дипломаты проконтролируют вылет Юмашевой после ее задержания в Нью-Йорке Политика, 03:41 Глава РУСАДА сравнил угрозу санкций со стороны WADA с падением в пропасть Спорт, 03:33 Российские военные в 2019 году отследили 30 пусков ракет Политика, 03:15 Посол России в США заявил о необходимости продлевать СНВ-3 «как есть» Политика, 02:50 Стали известны российские города — лидеры по уровню зарплат Экономика, 02:42 Трамп обвинил семью Байдена в подкупе Политика, 02:20 Таксист отказал Порошенко в поездке после участия в акции на майдане Политика, 02:01 В Черкассах участник автогонок сбил зрителя Общество, 01:35 ФБР отказалось комментировать задержание депутата Госдумы в Нью-Йорке Политика, 01:12 Появилось видео похода Путина и Шойгу за грибами в тайгу Политика, 00:55 Водитель автобуса сбил пешехода на юго-востоке Москвы Общество, 00:46 В Париже прошла акция протеста против права однополых пар на ЭКО Общество, 00:07 В каких регионах России больше всего прибыльных компаний Pro, 00:00 Данные о прибыли компаний показали «кавказский парадокс» Экономика, 00:00
Политика ,  
0 
Российские военные в 2019 году отследили 30 пусков ракет

Специалисты космических войск Воздушно-космических сил России зафиксировали в 2019 году свыше 30 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения. Об этом сообщает газета «Красная звезда».

В текущем году Космические войска провели более 3 тыс. специальных работ по контролю изменений космической обстановки. Кроме того, они обеспечили выполнение 16 запусков космических аппаратов. Запуски были осуществлены с российских космодромов Восточный, Плесецк и Байконур, отмечает издание.

30 сентября Минобороны России показало видео пуска ракеты «Тополь-М» с космодрома Плесецк. Как заверили в оборонном ведомстве, пуск ракеты произвели, чтобы подтвердить летно-технические характеристики комплекса. Поставленные цели и задачи были полностью выполнены, ракета успешно поразила цель на Камчатке.

Как ранее подтвердили в Минобороны, ведомство намерено в период с 2019 по 2021 годы провести пуски девяти межконтинентальных баллистических ракет.

Теги: ВКС России, воздушно-космические войска, запуск ракет, Минобороны России
Материалы по теме
Путин пригрозил новыми ракетами странам с «агрессивной риторикой»
Политика
Минобороны показало видео пуска ракеты «Тополь-М» с космодрома Плесецк
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter