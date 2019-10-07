Российские военные в 2019 году отследили 30 пусков ракет

Специалисты космических войск Воздушно-космических сил России зафиксировали в 2019 году свыше 30 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения. Об этом сообщает газета «Красная звезда».

В текущем году Космические войска провели более 3 тыс. специальных работ по контролю изменений космической обстановки. Кроме того, они обеспечили выполнение 16 запусков космических аппаратов. Запуски были осуществлены с российских космодромов Восточный, Плесецк и Байконур, отмечает издание.

30 сентября Минобороны России показало видео пуска ракеты «Тополь-М» с космодрома Плесецк. Как заверили в оборонном ведомстве, пуск ракеты произвели, чтобы подтвердить летно-технические характеристики комплекса. Поставленные цели и задачи были полностью выполнены, ракета успешно поразила цель на Камчатке.

Как ранее подтвердили в Минобороны, ведомство намерено в период с 2019 по 2021 годы провести пуски девяти межконтинентальных баллистических ракет.