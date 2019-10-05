Пентагон отреагировал на план Эрдогана начать операцию в Сирии в одиночку

В субботу Реджеп Эрдоган пригрозил Вашингтону в ближайшее время начать операцию против сирийских курдов, поскольку Вашингтон не выполнил обещания по созданию безопасной зоны у турецкой границы

Турецкий вертолет на границе с Сирией (Фото: Murad Sezer / Reuters )

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что находится в контакте со своим турецким коллегой Хулуси Акаром и разговаривал с ним буквально вчера. Об этом Эспер заявил, комментируя планы Турции начать военную операцию на северо-востоке Сирии против сирийских курдов, поддерживаемых Вашингтоном.

«Прямо сейчас мы сосредоточены на создании механизма обеспечения безопасности в северной и северо-восточной Сирии», — сказал Эспер. «Мне жаль. Вчера у меня был долгий разговор с моим коллегой господином Акаром, и я очень ясно дал ему понять, и он с этим согласился, что нам нужно заставить механизм безопасности работать», — сказал глава Пентагона. Его слова приводит пресс-служба Пентагона.

Эспер добавил, что у Вашингтона и Анкары функционирует совместный центр на юге Турции, который проводит патрулирование воздушного пространства, а также есть наземный патруль. «Мы должны проработать все детали. И поэтому я просто сказал ему: давайте продолжим работать в этом направлении, это лучший путь для всех нас», — сказал Эспер.

В субботу Эрдоган пригрозил, что, возможно, «сегодня или завтра» Турция начнет военную операцию на севере и северо-востоке Сирии, поскольку США не выполнили своего обещания по созданию безопасной зоны в этом регионе. Турецкий лидер ранее говорил, что если Турции вместе с США не удастся установить зону безопасности на востоке Евфрата до конца сентября, то Анкара сделает это в одностороннем порядке.



Граничащий с Турцией север и северо-восток Сирии контролируется сирийскими курдами. США рассматривают их как своих союзников в борьбе с запрещенным в России «Исламским государством». Анкара считает сирийские курдские «Отряды народной самообороны» (YPG), действующие в регионе, террористической группировкой.