Медведев и Матвиенко выразили соболезнования в связи со смертью Бушмина

Медведев и Матвиенко выразили соболезнования в связи со смертью Бушмина

Премьер-министр России Дмитрий Медведев направил соболезнования родным и близким вице-спикера Совета Федерации Евгения Бушмина, скончавшегося 6 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко также выразила соболезнования семье сенатора. «Для нее это тяжелая личная утрата», — сказал пресс-секретарь спикера Владислав Пономаренко.

По словам спикера Государственной думы Вячеслава Володина, заместитель главы Совфеда Евгений Бушмин «внес большой вклад в развитие российского парламентаризма» и «четверть века отдал законотворческой работе».

«Евгения Викторовича Бушмина на протяжении всей его деятельности отличали доброта, отзывчивость, порядочность, высокий профессионализм. Все это позволило ему заслужить уважение в обществе и авторитет среди коллег», — говорится в сообщении на сайте нижней палаты парламента.