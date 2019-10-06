В Совфеде назвали дату и место похорон вице-спикера Бушмина

Похороны вице-спикера Совета Федерации Евгения Бушмина, скончавшегося на 62-м году жизни, пройдут 8 октября на Троекуровском кладбище в Москве, сообщили РБК в аппарате комитета верхней палаты по регламенту.

Вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин скончался в воскресенье, 6 октября, после продолжительной болезни.

Бушмин родился 4 октября 1958 года, в 1980 году окончил Горьковский государственный университет по специальности «инженер-экономист». С 1998 по 2001 год занимал пост замминистра финансов, с 2001-го представлял в Совфеде сначала Нижегородскую, а затем Ростовскую область.