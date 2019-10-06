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Полиция Нижегородской области начала проверку после избиения подростка

Полиция начала проверку после избиения подростка в городе Кулебаки Нижегородской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления МВД по региону.

«По факту произошедшего районным отделом полиции организована проверка. Участники конфликта установлены», — отметил собеседник агентства. О состоянии пострадавшего подростка не сообщается.

Видео инцидента было опубликовано в группе «Нижний Новгород. Без цензуры» в соцсети «ВКонтакте». На записях видно, как несколько подростков избивают своего сверстника ногами, несмотря на то что он плачет. По данным сообщества, конфликт между детьми разгорелся из-за девочки.

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В конце сентября в городе Осинники Кемеровской области двое 13-летних подростков заставили девятилетнего мальчика есть камни, а после отказа избили его, снимая происходящее на камеру. Полиция возбудила дело по ст. 6.1.1 КоАП (побои), ребенку диагностировали ушибы мягких тканей.

Теги: Нижегородская область, подростки, избиение
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