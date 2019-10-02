Во Владивостоке неизвестный до смерти избил кондуктора трамвая

Во Владивостоке кондуктор трамвая скончалась после того, как ее избил мужчина. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России по Приморскому краю.

По данным ведомства, инцидент произошел 1 октября на конечной остановке на улице Сахалинская. Неизвестный напал на кондуктора-женщину 1965 года рождения, нанес ей несколько ударов по голове металлическим прутом и скрылся.

Следователи подозревают в нападении мужчину 1980 года рождения. В настоящее время с ним работают следователи. На месте происшествия был произведен осмотр. В настоящее время допрашиваются свидетели, выясняются все обстоятельства произошедшего.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).