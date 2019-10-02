Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 2 октября
USD ЦБ: 65,07 (+0,43) Quote, 01 окт, 12:46
Курс евро на 2 октября
EUR ЦБ: 70,84 (+0,13) Quote, 01 окт, 12:46
Во Владивостоке неизвестный до смерти избил кондуктора трамвая Общество, 05:27 Осознанный бизнес на фудтраке: кейсы и советы реальных владельцев РБК и ГАЗ, 05:11 СМИ узнали об успешных испытаниях российских комплексов С-500 в Сирии Политика, 05:11 Роскомнадзор ограничил доступ к сайту информагентства «Фергана» Общество, 05:01 Волкер и экс-посол США на Украине согласились дать показания в Конгрессе Политика, 04:44 В России сократился трудовой стаж для получения гражданства специалистами Общество, 04:27 Редактор «РИА Новости» сообщил о побоях на курсах для военных репортеров Общество, 04:07 Девять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Якутии Общество, 03:26 «Ведомости» узнали о присвоении Чемезову звания Героя России Технологии и медиа, 03:09 Трамп назвал запущенный демократами импичмент госпереворотом Политика, 02:58 СМИ сообщили о запуске из КНДР неопознанных снарядов Политика, 02:32 Росстат подсчитал пользующихся интернетом россиян старше 55 лет Общество, 02:29 Семин назвал причины неудачи «Локомотива» с «Атлетико» в Лиге чемпионов Спорт, 01:59 Захарова прокомментировала итоги контактной группы в Минске Политика, 01:52
Общество ,  
0 
Во Владивостоке неизвестный до смерти избил кондуктора трамвая

Во Владивостоке кондуктор трамвая скончалась после того, как ее избил мужчина. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России по Приморскому краю.

По данным ведомства, инцидент произошел 1 октября на конечной остановке на улице Сахалинская. Неизвестный напал на кондуктора-женщину 1965 года рождения, нанес ей несколько ударов по голове металлическим прутом и скрылся.

Следователи подозревают в нападении мужчину 1980 года рождения. В настоящее время с ним работают следователи. На месте происшествия был произведен осмотр. В настоящее время допрашиваются свидетели, выясняются все обстоятельства произошедшего.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Теги: Приморский край, Владивосток, трамвай, кондуктор, избиение ..., Следственный комитет, уголовное дело
Материалы по теме
Полиция проверит информацию об обстреле автобуса с наблюдателями в Туве
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter