«Известия» сообщили об обстреле своих журналистов в ДНР

«Известия» сообщили об обстреле своих журналистов в ДНР

Съемочная группа МИЦ «Известия» попала под обстрел в поселке Коминтерново, который находится на линии разграничения на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщается на сайте издания.

Два журналиста «Известий» отправились в Коминтерново снимать последствия обстрела и в процессе съемок попали под новый. В результате они полтора часа укрывались в подвале здания, после чего сотрудник народной милиции ДНР вывез их по проселочной дороге. Журналисты не пострадали.

6 октября «РИА Новости» со ссылкой на представителя ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня писало, что за прошедшие сутки украинские военные якобы нарушали режим перемирия в Донбассе 13 раз.

В июле Следственный комитет завел уголовное дело после обстрела в Коминтерново журналистов «Звезды».