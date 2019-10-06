В Австрии мужчина из ревности убил девушку и ее семью

В Австрии мужчина из ревности убил девушку и ее семью

Мужчина убил пятерых человек на горнолыжном курорте Китцбюэль в федеральной земле Тироль (Австрия). Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на полицию.

По данным издания, преступление совершил 25-летний молодой человек. На почве ревности мужчина убил свою бывшую 19-летнюю девушку, с которой расстался двумя месяцами ранее, ее брата, родителей и нового парня.

Как пишет Kronen Zeitung, в 4 утра мужчина постучал в дверь дома своей бывшей подруги, однако ее отец не открыл ему. После этого он вернулся к себе домой, где взял огнестрельное оружие своего брата.

С оружием молодой человек вернулся в дом своей бывшей девушки, около 5:30 утра он застрелил ее отца. Затем он вошел в комнату, где убил девушку, ее 24-летнего брата и 51-летнюю мать. Мужчина сознался в содеянном и сам сдался полиции города. Уточняется, что убийству предшествовала ссора молодого человека с новым парнем девушки в ресторане.

В марте в Москве мужчина убил своих жену и ребенка, после чего пытался покончить жизнь самоубийством. По данным следствия, тела с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ран были обнаружены в квартире жилого дома на Ясном проезде.