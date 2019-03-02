В Москве мужчина убил жену и ребенка и попытался покончить с собой

В Москве мужчина убил жену и ребенка и попытался покончить с собой

В Москве мужчина попытался покончить с собой после того, как убил своих жену и ребенка. Об этом сообщает столичное управление Следственного комитета.

По данным СК, тела женщины и ребенка с колото-резаными ранами нашли 2 марта в квартире жилого дома на Ясном проезде на севере столицы. Мужчине оказывают медицинскую помощь. Его имя не называется.

По факту произошедшего возбуждено дело по ч. 2 ст. 105 УК (убийство).