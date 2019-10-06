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В студии «Квартал 95» сообщили о желании Зеленского вернуться через 5 лет

Украинская актриса и административный директор «Квартала 95» Елена Кравец заявила, что президент страны Владимир Зеленский надеется вернуться в основанную им студию через пять лет. Об этом административный директор «Квартала» сообщила в интервью программе «Светская жизнь».

По словам Кравец, она позвонила украинскому лидеру, чтобы выразить свое восхищение его выступлением на Дне независимости. Зеленский, в свою очередь, попросил не терять связь и звонить ему. «Я хочу оставаться на земле, и я же через пять лет планирую вернуться», — сказал, по словам Кравец, украинский президент.

Актриса отметила, что Зеленский все еще не покинул общие чаты, где общаются участники студии. По ее словам, он вычитывает все шутки сценаристов «Квартала» о себе и своей супруге. Ранее актер «Квартала 95» Евгений Кошевой сообщил об усталости Зеленского на посту главы государства.

Зеленский наряду с Сергеем и Борисом Шефирами является основателем студии «Квартал 95» на базе одноименной команды КВН. Компания начала работать в 2003 году. Весной Зеленский стал президентом Украины. Позже стало известно, что он передал свою долю в продюсерской студии бизнес-партнерам и «Квартал» не будет платить Зеленскому зарплату в течение его президентского срока, но при этом он будет получать роялти с ранее созданных продуктов.

Теги: Владимир Зеленский, студия, Украина
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Актер «Квартала 95» заявил об усталости Зеленского на посту президента
Политика
Студия «Квартал-95» пять лет не будет платить Зеленскому зарплату
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