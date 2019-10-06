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Политика ,  
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Глава МВД Германии предупредил о новом миграционном кризисе

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер высказал свои опасения о вероятности новой волны мигрантов в Европе, сравнимой с той, что была четыре года назад. Об этом он заявил в интервью изданию Bild am Sonntag.

«Нам нужно больше помогать нашим европейским партнерам контролировать внешние границы Евросоюза», — сказал Зеехофер. «Если мы не поможем, то столкнемся с волной беженцев, как это было в 2015 году, а может быть, даже с большей», — заявил немецкий министр. Зеехофер отметил, что его полностью поддерживает канцлер Ангела Меркель, и вместе с новым председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен «необходимо сделать все, чтобы это [кризис] больше не повторилось».

Глава МВД призвал страны — участницы Евросоюза увеличить объем помощи Турции, которая, по его словам, проводит большую работу по приему беженцев. На вопрос, какой объем финансирования Анкара должна получить помимо $6 млрд, которые ЕС пообещал заплатить в соответствии с пактом о беженцах 2016 года, Зеехофер отметил, что «не может принять подобное решение в одиночку».

Такое заявление Зеехофер сделал на фоне значительного увеличения числа мигрантов в последние месяцы. Так, к середине сентября 2019 года, по данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, в Грецию прибыли почти 36,6 тыс. беженцев, в том числе 4,4 несовершеннолетних без сопровождения.

Осенью 2015 года в Европе наступил миграционный кризис из-за многократного увеличения потока нелегальных мигрантов и беженцев в Евросоюз из Северной Африки, Южной Азии и с Ближнего Востока из-за войн в регионах и демографического взрыва. Спустя три года Зеехофер собирался подать в отставку на фоне конфликта с Меркель из-за миграционного вопроса. Тогда министр потребовал от канцлера ужесточения политики в отношении беженцев. Несмотря на разногласия, в итоге политикам удалось договориться по вопросу, и Зеехофер остался на посту. 

Теги: Германия, мигранты, беженцы
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