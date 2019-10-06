Покрас Лампас восстановил испорченный арт-объект в Екатеринбурге

Уличный художник Покрас Лампас восстановил свой арт-объект «Супрематический крест», который испортили дорожные рабочие, на площади 1-й Пятилетки в Екатеринбурге. Об этом сообщила Анна Клец, координатор фестиваля уличного искусства Stenograffia, передает ТАСС.

По словам Клец, художник переработал первоначальный эскиз. Теперь арт-объект представляет собой три непересекающихся прямоугольника, в которые вписана каллиграфия. Работа выполнена в тех же цветах: красном, белом и черном. Работа велась всю ночь, наутро художник улетел из города, добавила Клец.

Дорожные рабочие залили часть объекта асфальтом в июле, когда ремонтировали пешеходный переход, поверх которого были нарисованы граффити. Покрас Лампас в конце августа отложил реставрацию своей работы из-за протестов православных активистов, которых возмутило, что прохожие будут ходить по изображению креста.