Украинский журналист предложил собрать «роботы-киллеры» для защиты страны

Украина «при сохранении нынешнего курса развития оборонного потенциала» не сможет одержать победу в войне с Россией, заявил руководитель неправительственной общественной исследовательской организации «Центр исследований армии, конверсии и разоружения», журналист Валентин Бадрак в интервью газете «Зеркало недели». Украине стоит пересмотреть свой подход к методам ведения современной войны, считает он.

Так, Бадрак отметил, что сейчас даже недорогое оружие может вызвать разрушительные последствия, особенно если средств поражения много. В качестве примера он привел атаку дронов на объекты нефтяной компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии, произошедшую в середине сентября.

«Некоторые аналитики считают, что идею «москитного» флота вполне можно перенести в воздушное пространство и для усиления наземной компоненты — в виде орды роботов-киллеров. В самом деле, может, есть смысл произвести 1 тыс. относительно несложных дронов-киллеров вместо модернизации одного МиГ-29?» — говорит он. Бадрак добавил, что сейчас разработка украинской версии учебно-боевого самолета Як-130 «выглядит не просто утопией, но форменной глупостью».

Он отметил, что предложенная идея находится не в области фантастики, а выражает предварительное мнение специалистов по возможности создания «асимметричного щита сдерживания российской агрессии».

«Перенос акцентов на применение силами обороны Украины высокотехнологичных ВВТ и асимметричного оружия может стать главным фактором сдерживания горячих голов в Кремле», — подытожил украинский журналист.