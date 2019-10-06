Мадуро назвал контролирующим визит вице-премьера России в Венесуэлу

Визит российского вице-премьера Юрия Борисова в Венесуэлу очень важен, так как Москва должна контролировать исполнение поручений, данных после переговоров президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом Мадуро заявил на встрече с Борисовым в Каракасе, передает ТАСС.

«Нужно контролировать, что поручения выполняются, а работа идет», — сказал президент Венесуэлы. Он также заявил, что хорошей идеей был бы план сотрудничества государств на ближайшие 10 лет, который позволил бы «четко представлять наше будущее».

Борисов приехал в Венесуэлу из Кубы, куда он отправился с визитом вместе с премьер-министром Дмитрием Медведевым 3-4 октября. Он отмечал, что Россия и Венесуэла выводят отношения на уровень стратегических партнеров и союзников в условиях санкций США против Каракаса.

Встреча Путина с Мадуро состоялась 25 сентября. Президент республики положительно отозвался о встрече с российским лидером. Главы государств, по его словам, подробно обсудили все области взаимодействия и наметили пути для развития сотрудничества между странами.