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Эксперты назвали два варианта ответа России в случае ядерной атаки

Эксперты в беседе с РБК озвучили возможные варианты ответа России в случае ядерной атаки со стороны противника. На него, согласно словам начальника штаба 15-й армии Воздушно-космических сил Анатолия Нестечука, у России есть «десятки минут».

По словам экспертов, большое значение имеет, сколько ракет будут атаковать Россию. «Большая разница, летит ли в нашу сторону одиночная ракета или это массированный ракетный удар. Как раз система предупреждения нападения ракет должна фиксировать, что именно происходит», — сказал в разговоре с РБК главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник запаса, член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии России Виктор Мураховский.

«Если одиночная ракета, то у нас есть так называемая горячая линия связи с США, непосредственно с президентом и главой комитета начальников штабов. Там уточняется, что происходит: это технический сбой, непреднамеренный запуск, сбой в системе доступа к ядерному оружия и т.д. Но в такие варианты слабо верится. Такого быть не может, потому что в этой системе предупреждения о ракетном нападении есть специальные алгоритмы, исключающие такие ложные срабатывания, и встроена защита от «дурака», — объяснил эксперт.

Запуск одной ракеты — это всегда «что-то странное» и, скорее всего, «случайный пуск», добавил заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин.

Другое дело, если речь идет о массовой атаке большим количеством ракет. По словам Мураховского, в случае массированного ядерного удара следует исходить из того, что сигнал проходит в системе боевого управления и удар по агрессору будет наноситься всеми средствами, что ознаменует начало ядерной войны между сверхдержавами. В такой ситуации решение будет принимать главнокомандующий, добавил Мураховский.

На такую атаку и рассчитана система предупреждений. Единственным ответом в таком случае является «ответная массированная ядерная атака», добавил Храмчихин. Он отметил, что решение о таком исходе событий принимает президент страны. Такой сценарий, по словам Храмчихина, будет гарантировать взаимное уничтожение.

Что касается времени, то удары будут наноситься в течение 30 минут. «Тут от позиции мало что зависит, потому что места базирования этих ракет известны — территория США, это расчетное время», — сказал Мураховский. В случае запуска баллистических ракет с подводных лодок многое зависит от позиции, откуда происходил пуск, отметил эксперт. «Несколько десятков минут — это, конечно, растяжимое понятие. Если зафиксирован факт старта сразу же, то вот столько времени и будет, пока она не долетит», — сказал Храмчихин.

Он отметил, что в случае массированной атаки нет никаких преимуществ или средств защиты. «Вот эти системы противоракетной обороны, которые есть у наших стран, они в лучшем случае способны отразить атаку одной или нескольких ракет, групповой удар они не способны отразить», — сказал Мураховский.

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Ранее во время интервью «Эхо Москвы» Нестечук заявил, что руководство страны при принятии решения об ответном ударе всегда уделяет внимание таким данным, как место запуска ракеты, ее траектория. «Права на ошибку тут нет», — говорил он.

Теги: эксперты, новости РБК, ядерная война, ДРСМД
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