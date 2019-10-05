Эксперты назвали два варианта ответа России в случае ядерной атаки

Эксперты в беседе с РБК озвучили возможные варианты ответа России в случае ядерной атаки со стороны противника. На него, согласно словам начальника штаба 15-й армии Воздушно-космических сил Анатолия Нестечука, у России есть «десятки минут».

По словам экспертов, большое значение имеет, сколько ракет будут атаковать Россию. «Большая разница, летит ли в нашу сторону одиночная ракета или это массированный ракетный удар. Как раз система предупреждения нападения ракет должна фиксировать, что именно происходит», — сказал в разговоре с РБК главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник запаса, член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии России Виктор Мураховский.

«Если одиночная ракета, то у нас есть так называемая горячая линия связи с США, непосредственно с президентом и главой комитета начальников штабов. Там уточняется, что происходит: это технический сбой, непреднамеренный запуск, сбой в системе доступа к ядерному оружия и т.д. Но в такие варианты слабо верится. Такого быть не может, потому что в этой системе предупреждения о ракетном нападении есть специальные алгоритмы, исключающие такие ложные срабатывания, и встроена защита от «дурака», — объяснил эксперт.

Запуск одной ракеты — это всегда «что-то странное» и, скорее всего, «случайный пуск», добавил заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин.

Другое дело, если речь идет о массовой атаке большим количеством ракет. По словам Мураховского, в случае массированного ядерного удара следует исходить из того, что сигнал проходит в системе боевого управления и удар по агрессору будет наноситься всеми средствами, что ознаменует начало ядерной войны между сверхдержавами. В такой ситуации решение будет принимать главнокомандующий, добавил Мураховский.