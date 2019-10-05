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В Минэнерго допустили строительство газопровода из Крыма в Европу

Министр энергетики России Александр Новак считает возможным в будущем строительство газопровода из Крыма в Европу, однако пока правительство не рассматривает эту идею. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в ведомстве еще «об этом не думали». «Но в будущем я не исключаю, что через какое-то время такие проекты можно будет рассматривать», — заявил Новак, выступая на форуме «Российская энергетическая неделя».

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Министр добавил, что на сегодняшний день действия России на полуострове нацелены на обеспечение надежного энергоснабжения и газификации региона, а также на создание новых электрогенерирующих мощностей.

Как ранее сообщили в «Газпроме», за первые 2,5 месяца 2019 года поставки газа в дальнее зарубежье упали на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, с 1 января по 15 марта компания поставила в Европу 40,8 млрд куб. м газа, что на 8,2% меньше, чем в 2018-м. При этом в компании заявляли о повышенном спросе на газ со стороны других европейских стран. Так, экспорт в Чехию вырос на 64,9%, в Австрию — на 24,1%, в Венгрию — на 12,6%.

Теги: Минэнерго России, Александр Новак, Крым, газопровод, Европа
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