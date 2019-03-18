«Газпром» отчитался о снижении поставок газа в Европу в начале года

Поставки газа в дальнее зарубежье за первые два с половиной месяца 2019 года упали на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом прошло года. Об этом говорится в пресс-релизе «Газпрома», поступившем в РБК.

По предварительным данным, с 1 января по 15 марта «Газпром» поставил в Европу 40,8 млрд куб. м газа — на 8,2% меньше, чем в 2018-м. Компания пояснила, что в марте прошлого года были зафиксированы исторические максимумы поставок за сутки и за месяц, а в этом году на снижение объемов влияет теплая погода в Европе.

Впрочем, «Газпром» также сообщил о повышенном спросе на газ со стороны некоторых европейских стран, например, экспорт в Чехию вырос на 64,9%, в Австрию — на 24,1%, в Венгрию — на 12,6%. Суммарная добыча газа по сравнению с аналогичным периодом прошло года упала на 2,9 млрд куб. м, до 112,8 млрд куб. м (минус 2,6%). Спрос на газ «Газпрома» на внутреннем рынке сократился на 3,6%, до 2,8 млрд куб. м.​